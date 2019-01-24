Если краткость — сестра таланта (но не мать!), то брат — точно энтузиазм: «бог, который внутри» (греч.), божья искра.

Божья искра — она или есть, или нет. И писать без нее нельзя.

2 года назад я пришла во фриланс с одной только «божьей искрой».

Кредо сохранилось, поэтому инфостилем, хоть и освоенным (чистота/читаемость по Главреду от 8/9), писать не люблю. Корявые, хоть и отвечающие всем требованиям SEO тексты — тоже.

Любую статью напишу грамотно, с уникальностью 100% (текст.ру), просто, увлекательно и с юмором. Поэтому все работы, даже на технические темы, — легкие, понятные и читабельные.

Врожденный литературный дар вместе с инженерным образованием и жизненным опытом помогают писать многое: от юмористических рассказов и стихотворных поздравлений до статей для адвокатского сайта или сайта по ремонту дач.

Писала о подшипниках и выборе подарков, психологических тренингах и детских кафе в Вене.

Редактировала стиль текстов, исправляла орфографию и пунктуацию, делала литературную обработку текстов.

Самая любимая тема — путешествия. Вела авторскую рубрику "Свежая история" на турсайте https://www.avestravel.com.ua/, писала в ленте ФБ.

Сейчас работаю с https://moscowkremlintours.com/ и рассказываю о "звездах" в Vselady.club.

Но! Не пишу "продающих" текстов по причине того, что их... не бывает. По крайней мере, по расценкам копирайтеров, которых можно нанять на бирже. Этот большой секрет — бонус заказчикам, дочитавшим резюме до конца))

Портфолио и контакты: https://docs.google.com/document/d/1B-rcxkLcBFCVv05yrG-2XDqYLswpCZZYB03DPvMQYLw/edit