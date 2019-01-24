drin777

Ольга Дринь drin777

 
67 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Если краткость — сестра таланта (но не мать!), то брат — точно энтузиазм: «бог, который внутри» (греч.), божья искра.

 Божья искра — она или есть, или нет. И писать без нее нельзя.

 

2 года назад я пришла во фриланс с одной только «божьей искрой».

Кредо  сохранилось, поэтому инфостилем, хоть и освоенным (чистота/читаемость по Главреду от 8/9), писать не люблю.  Корявые, хоть и отвечающие всем требованиям SEO тексты — тоже.

Любую статью напишу грамотно, с  уникальностью 100% (текст.ру), просто, увлекательно и с юмором. Поэтому все работы, даже на технические темы, — легкие, понятные  и читабельные.

Врожденный литературный дар вместе с инженерным образованием и жизненным опытом помогают писать многое:  от юмористических рассказов и стихотворных поздравлений до статей для адвокатского сайта или сайта по ремонту дач.

Писала о подшипниках и выборе подарков, психологических тренингах и детских кафе в Вене.

Редактировала стиль текстов, исправляла орфографию и пунктуацию, делала литературную обработку текстов.

Самая любимая тема — путешествия. Вела авторскую рубрику "Свежая история" на турсайте https://www.avestravel.com.ua/, писала в ленте ФБ.

Сейчас работаю с https://moscowkremlintours.com/ и рассказываю о "звездах" в Vselady.club.

Но! Не пишу "продающих" текстов по причине того, что их... не бывает. По крайней мере, по расценкам копирайтеров, которых можно нанять на бирже. Этот большой секрет — бонус заказчикам, дочитавшим резюме до конца))

Портфолио и контакты: https://docs.google.com/document/d/1B-rcxkLcBFCVv05yrG-2XDqYLswpCZZYB03DPvMQYLw/edit

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$10
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ТОП-50
Стихи, Песни и Проза
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Отзывы заказчиков
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Написать 1 текст о событии (туристическое) в Санкт-Петербурге
Текст написан качественно и в срок. Рекомендую!
Толерантный и обязательный Заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
LmRs
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Корректировка художественных глав
Ольга прямо удивила скоростью и качеством, значительно выше, чем у большинства более молодых исполнителей. Прекрасное соотношение цены и качества,
Антон очень приятный человек и замечательный Заказчик! Соотношение: четкость постановки задачи - быстрота просмотра материала - согласование цены - оплата — просто отличные! Рада знакомству и рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
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от 2 дней
#30
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