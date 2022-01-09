drobyshevilya

Предоставляю Услуги 1С Программиста

Программист по 1С с 2008 года, 6 лет отработал в компании Первый БИТ,

Обслуживание 1С. Сопровождение 1С Поддержка 1С

‼️НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ и заказывайте мои услуги на прямую, без наценки сторонних организаций.

Работая со мной, Вам не придется доплачивать за услуги менеджеров и посредников.

По цене сможем договориться.

✔️ УСТАНОВИТЬ 1С;

✔️ ОБНОВИТЬ 1С;

✔️ НАСТРОИТЬ 1С;

✔️ УСТРАНИТЬ ОШИБКИ 1С,

✔️ ДОРАБОТАТЬ ФУНКЦИОНАЛ

✔️ ПОДКЛЮЧИТЬ НАСТРОИТЬ КАССУ

✔️ПОМОШЬ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ

проанализирую причины, дам рекомендации чтобы ошибки не повторялись;

✔️ ПЕРЕХОД с БАЗОВЫХ версий на ПРОФ / КОРП и обратно;

✔️ ВЫГРУЗИТЬ данные по ОРГАНИЗАЦИИ с списка БАЗ в ОТДЕЛЬНУЮ базу;

✔️ ПЕРЕХОД с старых версий 7-7 на версию 8.3

✔️ НАСТРОИТЬ АРХИВАЦИЮ;

✔️ НАСТРОИТЬ антивирусник.

Оперативно устраню ошибки запуска программы, настройка и устранение причин сбоев.

Ответственность и гарантии на свою работу.

ДЛЯ ВАС доступны все конфигурации 1С

Установка 1С Предприятие Бухгалтерия

Установка 1С Торговля

Установка 1С Розница

Купить 1С и настроить

Маркировка

Настройка кассы

Настройка сканера

Фискальный накопитель

1С ЕГАИС

1С Лицензии

с контрагент

1с номенклатура

1С Банки

1с битрикс

1С Продажи

1С УНФ

1С Организация

1с erp

1с договоры

1С Обновление

1с пошаговые инструкции

1с управление торговлей

1с документооборот

Установка 1С Зарплата и Управление Персоналом ЗУП

Сопровождаю даже 1с 7.7, и все версии 1с предприятие 8.3

Защита вашей базы и данных 1С от вирусов

Настрою 1С под Ваш бизнес

Настройка сервиса 1С Фреш

Настройка сервиса ИТС

настройка Начислений 1С

Сделаю инструкцию по работе с программой 1С

Настройка бухгалтерских проводок

Как Сформировать отчеты

Как Сделать проводки в 1С

Как Исправить ошибки 1С

Как закрыть год

Обучение ваших сотрудников

Покажу как выставлять счета в 1С

Покажу где скачивать полезные инструменты для пользователя 1С

Куда зайти, какая форма, где должны хранится товары

Настройка 1с

Установка 1с

Программист 1с

Помощь в 1с

Настройка 1с бухгалтерия

Обслуживание 1с

Сопровождение 1с

Доработка 1с

1с специалист консультант

Аренда 1с в облаке

Настройка предприятие 1с

Установка 1с бухгалтерия

Настройка егаис

Внедрение 1с предприятия

Услуги программиста 1с

Программист на 1c

1с услуги сопровождение

Консультант по внедрению 1с

Сопровождение 1с бухгалтерия

Разработка внедрение 1с

Консультация по 1с онлайн

Переход с 1с 7 на 1с 8

Услуги разработчика 1с

Помогу настроить 1с

Помощь с настройкой программы 1с

Абонентское сопровождение программ 1с

Помогу настроить 1с бухгалтерия

Помощь в обновлении конфигурации 1с

Помощь с внедрением 1с 8

Помогу доработать 1с

Помощь в сопровождении 1с

Помощь с настройкой сервера 1с

Перенос данных в 1С

Ускорение 1С

Обмен данными в 1С

Поддержка 1С

Программирование на 1C