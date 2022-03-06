drodik

Екатерина drodik

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$655
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Отрисовка колоды таро в викторианском стиле

    Требуется отрисовка 78 иллюстраций арканов Таро в викторианском стиле с учетом типографских требований для печати. Работа в графическом редакторе, сотрудничество включает подписание договора об отчуждении авторского права. Срок выполнения - полгода. Предпочтение отдается исполнителям с опытом и примерами работ.

    Отрисовка логотиповСоздание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн эзотерического сайта

    $1

    Необходимо разработать дизайн макета сайта эзотерической тематики, а также создать брендбук, включающий визитки и логотип. Ожидается проработка уникального стиля и элементов для представления эзотерического контента.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн эзотерического сайта

    $570

    Требуется разработка дизайна сайта на эзотерическую тематику. На первом этапе исполнители будут отобраны по портфолио, далее будет обсуждение требований и выбор по стоимости. Ожидается креативный подход и уникальный стиль.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

MarynaYermakova
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$555
10 баллов
3 года назад
Дизайн эзотерического сайта
Очень вежливый и обязательный заказчик.
Хочу искренне поблагодарить Марину за прекрасно проделанную работу. Ставились задачи создания брендбука, логотипа и отрисовки дизайн-макетов для сайта эзотерической тематики, которые усложнялись отсутствием у меня своего видения, как это должно выглядеть. Марина предложила свой концепт, в котором настолько точно угадала и со стилистикой, и с цветами и с нюансами тематики, что количество итераций по проекту было минимальным. Отдельно хочется отметить высокое качество работ, пунктуальность, соблюдение сроков, внимание к деталям и моим пожеланиям, хорошо налаженную коммуникацию, личную вовлеченность в проект, максимально творческий подход к выполнению заданий. Однозначно рекомендую Марину, как профессионального дизайнера и замечательного творческого человека. Планирую и дальше продолжать с ней сотрудничество.
Ответный отзыв
MarynaYermakova
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн эзотерического сайта
Очень надёжный заказчик. Вся оплата и предоплата вносилась в срок и четко соблюдались все договорённости. Отдельно хочу отметить очень вежливое и уважительное общение. Смело могу рекомендовать другим исполнителям👍🏻
Хочу искренне поблагодарить Марину за прекрасно проделанную работу. Ставились задачи создания брендбука, логотипа и отрисовки дизайн-макетов для сайта эзотерической тематики, которые усложнялись отсутствием у меня своего видения, как это должно выглядеть. Марина предложила свой концепт, в котором настолько точно угадала и со стилистикой, и с цветами и с нюансами тематики, что количество итераций по проекту было минимальным. Отдельно хочется отметить высокое качество работ, пунктуальность, соблюдение сроков, внимание к деталям и моим пожеланиям, хорошо налаженную коммуникацию, личную вовлеченность в проект, максимально творческий подход к выполнению заданий. Однозначно рекомендую Марину, как профессионального дизайнера и замечательного творческого человека. Планирую и дальше продолжать с ней сотрудничество.
Ответный отзыв