Требуется отрисовка 78 иллюстраций арканов Таро в викторианском стиле с учетом типографских требований для печати. Работа в графическом редакторе, сотрудничество включает подписание договора об отчуждении авторского права. Срок выполнения - полгода. Предпочтение отдается исполнителям с опытом и примерами работ.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$655
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Необходимо разработать дизайн макета сайта эзотерической тематики, а также создать брендбук, включающий визитки и логотип. Ожидается проработка уникального стиля и элементов для представления эзотерического контента.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $570
Требуется разработка дизайна сайта на эзотерическую тематику. На первом этапе исполнители будут отобраны по портфолио, далее будет обсуждение требований и выбор по стоимости. Ожидается креативный подход и уникальный стиль.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$555
10 баллов
3 года назад
Очень вежливый и обязательный заказчик.
Ответный отзыв
Хочу искренне поблагодарить Марину за прекрасно проделанную работу. Ставились задачи создания брендбука, логотипа и отрисовки дизайн-макетов для сайта эзотерической тематики, которые усложнялись отсутствием у меня своего видения, как это должно выглядеть. Марина предложила свой концепт, в котором настолько точно угадала и со стилистикой, и с цветами и с нюансами тематики, что количество итераций по проекту было минимальным. Отдельно хочется отметить высокое качество работ, пунктуальность, соблюдение сроков, внимание к деталям и моим пожеланиям, хорошо налаженную коммуникацию, личную вовлеченность в проект, максимально творческий подход к выполнению заданий. Однозначно рекомендую Марину, как профессионального дизайнера и замечательного творческого человека. Планирую и дальше продолжать с ней сотрудничество.
$100
10 баллов
3 года назад
Очень надёжный заказчик. Вся оплата и предоплата вносилась в срок и четко соблюдались все договорённости. Отдельно хочу отметить очень вежливое и уважительное общение. Смело могу рекомендовать другим исполнителям👍🏻
Ответный отзыв
Хочу искренне поблагодарить Марину за прекрасно проделанную работу. Ставились задачи создания брендбука, логотипа и отрисовки дизайн-макетов для сайта эзотерической тематики, которые усложнялись отсутствием у меня своего видения, как это должно выглядеть. Марина предложила свой концепт, в котором настолько точно угадала и со стилистикой, и с цветами и с нюансами тематики, что количество итераций по проекту было минимальным. Отдельно хочется отметить высокое качество работ, пунктуальность, соблюдение сроков, внимание к деталям и моим пожеланиям, хорошо налаженную коммуникацию, личную вовлеченность в проект, максимально творческий подход к выполнению заданий. Однозначно рекомендую Марину, как профессионального дизайнера и замечательного творческого человека. Планирую и дальше продолжать с ней сотрудничество.