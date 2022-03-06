Хочу искренне поблагодарить Марину за прекрасно проделанную работу. Ставились задачи создания брендбука, логотипа и отрисовки дизайн-макетов для сайта эзотерической тематики, которые усложнялись отсутствием у меня своего видения, как это должно выглядеть. Марина предложила свой концепт, в котором настолько точно угадала и со стилистикой, и с цветами и с нюансами тематики, что количество итераций по проекту было минимальным. Отдельно хочется отметить высокое качество работ, пунктуальность, соблюдение сроков, внимание к деталям и моим пожеланиям, хорошо налаженную коммуникацию, личную вовлеченность в проект, максимально творческий подход к выполнению заданий. Однозначно рекомендую Марину, как профессионального дизайнера и замечательного творческого человека. Планирую и дальше продолжать с ней сотрудничество.