drosov_alexandr

Самая лучшая выполненная работа - это понятая работа.

Занимаюсь разработками в сфере веб уже больше пяти лет, отлично знаю огромное количество различных движков к примеру:

- OpenCart

- WP

- Joomla

- PrestaShop

- MODx

- DLE

И многие другие...

Владею адаптивной и кроссбраузерной вёрсткой.

На фрилансе только не давно, но хочу себя хорошо зарекомендовать.