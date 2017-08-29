drosov_alexandr

Александр drosov_alexandr

 
33 годаУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Самая лучшая выполненная работа - это понятая работа.

Занимаюсь разработками в сфере веб уже больше пяти лет, отлично знаю огромное количество различных движков к примеру:

- OpenCart

- WP

- Joomla

- PrestaShop

- MODx

- DLE

И многие другие...

Владею адаптивной и кроссбраузерной вёрсткой.

На фрилансе только не давно, но хочу себя хорошо зарекомендовать.

WordPressOpenCartJoomlaMODXPrestashopDLE
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$5
2 балла
6 лет назад
Внести информацию в админку сайта
Должен был внести 10 страниц в течении 1 дня,начала придумывать разные истории то интернет у него выключили то в больницу попал. В общем не Серьезный Исполнитель - потерял время с ним не рекомендую !
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$10
2 балла
6 лет назад
Правки Opencart 2
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