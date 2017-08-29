drosov_alexandr

Самая лучшая выполненная работа - это понятая работа.
Занимаюсь разработками в сфере веб уже больше пяти лет, отлично знаю огромное количество различных движков к примеру:
- OpenCart
- WP
- Joomla
- PrestaShop
- MODx
- DLE
И многие другие...
Владею адаптивной и кроссбраузерной вёрсткой.
На фрилансе только не давно, но хочу себя хорошо зарекомендовать.
Отзывы заказчиков
$5
2 балла
6 лет назад
Должен был внести 10 страниц в течении 1 дня,начала придумывать разные истории то интернет у него выключили то в больницу попал. В общем не Серьезный Исполнитель - потерял время с ним не рекомендую !
$10
2 балла
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!