Профессиональное и грамотное создание рекламных объявлений контекстной рекламы

Профессиональное играмотное создание рекламных объявлений контекстной рекламы.

Систематическийконтроль ставок.

Оптимизация рекламнойкомпании на основании статистических данных.

Подробный отчет орезультате рекламной компании по требованию заказчика.

Максимальноеколичество заказов по минимальным ценам.

Моя задача, после создания рекламной компании, состоит втом, чтобы добиться оптимального соотношения между ценой клика и количеством

заказов.

Показатель CTR напоиске от 5 до 25%

Каждое объявление создается для одной ключевой фразы. Приподборе ключевых фраз используются спец. сервисы, анализируются объявления

конкурентов по Вашей нише. Это, вкупе эффективными стратегиями ведения

рекламных компаний, позволяет добиться высокого показателя CTR на поиске.

Стоимость кликаменьше на 10-30% чем у Ваших конкурентов.

Написание объявленийпо принципу "одна ключевая фраза -одно объявление", а также специальные технологии подбора и составления

ключевых слов, позволят снизить стоимость клика на 10-30% еще до старта Вашей

рекламной компании.

Запуск рекламнойкомпании в кратчайшие сроки.

Ценю Ваше время, настраиваю рекламную компанию точно воговоренные сроки.

Целевой трафик.

Понимая важность не только количества трафика, но и егокачества, отсеиваю нецелевой трафик, путем тщательного подбора и грамотной

обработки ключевых запросов. Ориентируюсь, в первую очередь, на людей, которым

интересны Ваши товары или услуги.

Увеличение Вашихпродаж - моя главная задача.

Вместе с правильными, в техническом исполнении,составлением, ведением рекламной компании, моей главной задачей является

повышение продаж с сайта. Это достигается путем аудита Вашего сайта для

увеличения его конверсии в продажи и звонки.

Работаю с Яндекс. Метрикой,анализирую цели, которые в ней установил. На основании анализа выявляю ключевые

слова имеющие большУю эффективность и слова, которые впустую тратят Ваши

деньги.

Добиваюсь сниженияцены за клик.

Изучаю и анализирую Ваших конкурентов, составляюиндивидуальные заголовки и тексты объявлений, чтобы максимально повысить

показатель CTR. Благодаря его повышению, Яндекс уменьшает стоимость клика.

Все это позволит Вам быть на шагвпереди Ваших конкурентов!