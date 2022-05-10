Копирайтер продающих, информационных, СЕО-текстов, а также постов для соцсетей
Добрый день! Меня зовут Руслан Леженин. Я копирайтер-маркетолог c 5-летним стажем работы!
Портфолио: https://vk.cc/8rCB9h
Моя специализация
- Тексты для лендингов и подписных страницПоказать полностью…
- Написание продающих текстов для интернет-магазинов, коммерческие предложения для любых бизнес-проектов
- Подготовка писем для E-mail рассылок различным категориям клиентов
- СЕ-тексты на любые темы для продвижения сайтов.
- Информационные тексты для сайтов и посты для социальных сетей.
Владельцам интернет-магазинов
Владельцам сайтов, продвигающие свои услуги в интернете
Организаторам мероприятий
Всем, кто владеет информационными ресурсами
Как я работаю
Досконально изучаю ваш продукт или услугу
Досконально изучаю вашу целевую аудиторию
Делаю контент, который помогает продавать и привлекать новых клиентов.
Как заказать услугу:
Вы можете связаться со мной для обсуждения всех вопросов касательно написания качественных продающих, информационных, СЕО-текстов, коммерческих предложений и писем для E-mail рассылок.
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