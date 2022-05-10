Копирайтер продающих, информационных, СЕО-текстов, а также постов для соцсетей

Добрый день! Меня зовут Руслан Леженин. Я копирайтер-маркетолог c 5-летним стажем работы!

Портфолио: https://vk.cc/8rCB9h

Моя специализация

Тексты для лендингов и подписных страницПоказать полностью…

Написание продающих текстов для интернет-магазинов, коммерческие предложения для любых бизнес-проектов

Подготовка писем для E-mail рассылок различным категориям клиентов

СЕ-тексты на любые темы для продвижения сайтов.

Информационные тексты для сайтов и посты для социальных сетей.

Кому я могу помочь

Владельцам интернет-магазинов

Владельцам сайтов, продвигающие свои услуги в интернете

Организаторам мероприятий

Всем, кто владеет информационными ресурсами

Как я работаю

Досконально изучаю ваш продукт или услугу

Досконально изучаю вашу целевую аудиторию

Делаю контент, который помогает продавать и привлекать новых клиентов.

Как заказать услугу:

Вы можете связаться со мной для обсуждения всех вопросов касательно написания качественных продающих, информационных, СЕО-текстов, коммерческих предложений и писем для E-mail рассылок.