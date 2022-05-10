drugi333

Руслан drugi333

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайтер продающих, информационных, СЕО-текстов, а также постов для соцсетей

Добрый день! Меня зовут Руслан Леженин. Я копирайтер-маркетолог c 5-летним стажем работы!

Портфолио: https://vk.cc/8rCB9h

Моя специализация

  • Тексты для лендингов и подписных страницПоказать полностью…
  • Написание продающих текстов для интернет-магазинов, коммерческие предложения для любых бизнес-проектов
  • Подготовка писем для E-mail рассылок различным категориям клиентов
  • СЕ-тексты на любые темы для продвижения сайтов.
  • Информационные тексты для сайтов и посты для социальных сетей.
Кому я могу помочь

Владельцам интернет-магазинов

Владельцам сайтов, продвигающие свои услуги в интернете

Организаторам мероприятий

Всем, кто владеет информационными ресурсами

Как я работаю

Досконально изучаю ваш продукт или услугу

Досконально изучаю вашу целевую аудиторию

Делаю контент, который помогает продавать и привлекать новых клиентов.

Как заказать услугу:

Вы можете связаться со мной для обсуждения всех вопросов касательно написания качественных продающих, информационных, СЕО-текстов, коммерческих предложений и писем для E-mail рассылок.

Тексты для сайтаТексты для лендинга