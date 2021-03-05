drvladalex

Влад drvladalex

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Vladislav Nikashov on Behance

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Отзывы заказчиков

pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$125
10 баллов
4 года назад
От рисовать баннеры
Прекрасный специалист, очень довольны работой, выполнил задачу на 300% огромное спасибо, обязательно будем сотрудничать дальше!
Очень приятно работать с таким заказчиком, когда заказчик заинтересован в качестве и готов помогать а не просто платить деньги. Очень удобно вести обсуждения с заказчиком на созвонах, все цели и задачи чёткие и конкретные. Очень точное тз и грамотные правки. 15/10
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