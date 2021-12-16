Требуется внести небольшие правки на сайт, включая изменение цвета некоторых кнопок и настройку работы формы обратной связи. Задача направлена на улучшение пользовательского интерфейса и функциональности сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внести изменения на сайте: настроить корректную работу формы обратной связи для получения заявок на почту, очистить код index.html от лишнего для улучшения скорости загрузки, а также изменить цвет кнопок с текстом 'Подробнее' с фиолетового градиента на серый.HTML-верстка17 заявокЗакрыт3 года назад
(Не конкурс!) Необходимо оформить игровой детский домик (материал – картон)! Ограничений по стилю нет... это может быть "мультяшный стиль", "кантри", "классика", "фахверк", "индийский стиль", "восточный стиль", "прованс", "шале", "тюдор", "скандинавский стиль"... и др.! ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
3 года назад
Приятный заказчик, задачу поставил понятно, все отлично. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Приветствую! Хочу сообщить всем, что этот исполнитель оооочень хорошо выполнил поставленную задачу. Всегда на связи, адекватный, не конфликтный, работу выполнил на 10 балов из 10. Если кому-то нужен сайт и т. д. , то однозначно рекомендую Данила! Правки ввёл все - без возражений, говорил и советовал что и как лучше реализовать. На мой взгляд это лучший исполнитель-фрилансер на этой бирже.