dsfresh

Станислав dsfresh

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Внести небольшие правки на сайт

    Требуется внести небольшие правки на сайт, включая изменение цвета некоторых кнопок и настройку работы формы обратной связи. Задача направлена на улучшение пользовательского интерфейса и функциональности сайта.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести мелкие изменения на сайте

    Необходимо внести изменения на сайте: настроить корректную работу формы обратной связи для получения заявок на почту, очистить код index.html от лишнего для улучшения скорости загрузки, а также изменить цвет кнопок с текстом 'Подробнее' с фиолетового градиента на серый.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление стен детских игровых домиков ("скины")

    (Не конкурс!) Необходимо оформить игровой детский домик (материал – картон)!  Ограничений по стилю нет... это может быть "мультяшный стиль", "кантри", "классика", "фахверк", "индийский стиль", "восточный стиль", "прованс", "шале", "тюдор", "скандинавский стиль"... и др.!  ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

SAITSROOM
Данил 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Внести небольшие правки на сайт
Приятный заказчик, задачу поставил понятно, все отлично. Всем рекомендую!
Приветствую! Хочу сообщить всем, что этот исполнитель оооочень хорошо выполнил поставленную задачу. Всегда на связи, адекватный, не конфликтный, работу выполнил на 10 балов из 10. Если кому-то нужен сайт и т. д. , то однозначно рекомендую Данила! Правки ввёл все - без возражений, говорил и советовал что и как лучше реализовать. На мой взгляд это лучший исполнитель-фрилансер на этой бирже.
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