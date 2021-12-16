Приветствую! Хочу сообщить всем, что этот исполнитель оооочень хорошо выполнил поставленную задачу. Всегда на связи, адекватный, не конфликтный, работу выполнил на 10 балов из 10. Если кому-то нужен сайт и т. д. , то однозначно рекомендую Данила! Правки ввёл все - без возражений, говорил и советовал что и как лучше реализовать. На мой взгляд это лучший исполнитель-фрилансер на этой бирже.