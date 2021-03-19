Графический дизайн

Привет! Меня зовут Наташа, я графический дизайнер широкого профиля, главным образом специализирующийся на фирменном стиле и элементах брендинга. Умею создавать как яркие неординарные образы для "вау-эффекта", так и подбирать стандартные, проверенные временем решения, которые будут работать в реальной жизни и выполнять поставленную задачу - все в зависимости от конкретного проекта и его цели.

Что могу вам предложить:

- разработка фирменного стиля, дизайн продукции бренда

- создание/редизайн логотипов

- дизайн печатной продукции (афиши, баннеры, буклеты, визитки, упаковка и тд.)

- дизайн web-материалов (публикации в инста и др. соцсетях)

- оформление презентаций, инфографика

- создание лендингов

- обработка фото

- создание и отрисовка векторных элементов

- создание простых анимаций

Работаю профессионально и в срок.

Примеры работ можно посмотреть здесь https://www.behance.net/natadovnar