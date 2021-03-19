Привет! Меня зовут Наташа, я графический дизайнер широкого профиля, главным образом специализирующийся на фирменном стиле и элементах брендинга. Умею создавать как яркие неординарные образы для "вау-эффекта", так и подбирать стандартные, проверенные временем решения, которые будут работать в реальной жизни и выполнять поставленную задачу - все в зависимости от конкретного проекта и его цели.
Что могу вам предложить:
- разработка фирменного стиля, дизайн продукции бренда
- создание/редизайн логотипов
- дизайн печатной продукции (афиши, баннеры, буклеты, визитки, упаковка и тд.)
- дизайн web-материалов (публикации в инста и др. соцсетях)
- оформление презентаций, инфографика
- создание лендингов
- обработка фото
- создание и отрисовка векторных элементов
- создание простых анимаций
Работаю профессионально и в срок.
Примеры работ можно посмотреть здесь https://www.behance.net/natadovnar
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