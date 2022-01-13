Современный графический дизайн\Modern graphic design

Привет.

Меня зовут Артём.

Я работаю с графическим дизайном и типографией. Всегда рад воплотить ваши мысли в своей работе.

В мои услуги входит:

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✖ Разработка логотипа

✖ Разработка плаката\флаера

✖ Разработка визитной карточки

✖ Разработка баннера\вывески

✖ Фотоколлажи

✖ Типография текста

✖ Оформление профиля\сообщества в социальной сети

✖ Многостраничные издания

✖ Цифровые рисунки (чб)

Контакты:

inst.: https://www.instagram.com/ae.black.ink/?hl=ru

vk.: https://vk.com/aeblackink