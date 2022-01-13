Современный графический дизайн\Modern graphic design
Привет.
Меня зовут Артём.
Я работаю с графическим дизайном и типографией. Всегда рад воплотить ваши мысли в своей работе.
В мои услуги входит:
✖ Разработка логотипа
✖ Разработка плаката\флаера
✖ Разработка визитной карточки
✖ Разработка баннера\вывески
✖ Фотоколлажи
✖ Типография текста
✖ Оформление профиля\сообщества в социальной сети
✖ Многостраничные издания
✖ Цифровые рисунки (чб)
Контакты:
inst.: https://www.instagram.com/ae.black.ink/?hl=ru
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Портфолио
- Традиционные японские маски25 просмотров
- Плакаты (Антивоенные)32 просмотра
- Логотипы27 просмотров
- Плакат (Реклама буквы)17 просмотров
- Урбанистический пейзаж из символов10 просмотров
- Японские жабы (2D рисунки)18 просмотров
- Стилизация вороны151 просмотр
- Логотип имени62 просмотра
- Плакат к фильму "Изгой"17 просмотров