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на вакансию копирайтера

Имя: Вера

Личные данные:

дата рождения – 20.06.1980 г.

e-mail - [email protected]

Образование: 1997г-2004г Высшее экономическое (магистр)

Опыт работы: 2012г-2014г Рерайтер и копирайтер на биржах контента Адвего.ру, Етхт.ру, Веблансер.нет, сотрудничество с частными заказчиками. Имеются навыки работы с WordPress.

Темы работ: « Недвижимость», «Строительство и ремонт», «Красота и здоровье», «Беременность и дети», «Бизнес и финансы».

Примеры опубликованных работ Как ужиться с маменькиным сынком? Советы найдете здесь http://zhenstvennaya.ru/otnosheniya-v-seme/kak-zhit-s-mamenkinym-synkom.html

Немного о детской косметике – виды масел http://www.kletca.ru/news/20121102/kakoe-byvaet-detskoe-maslo.htm

Выбираем коляску для новорожденного http://mamapapaimalish.ru/vybiraem-kolyasku-dlya-novorozhdennogo

Как меняется шейка матки во время беременности? Рассказываем подробно http://mamapapaimalish.ru/pervye-priznaki-beremennosti-sheyka-matki

Возведение пристройки к дому своими руками http://ogodom.ru/pristroyka-k-domu-svoimi-rukami.html

Модные способы оформления гостиной – спальни http://house-dacha.ru/dizayn-gostinoy/dizayn-gostinoy-spalni.html

Желаете провести перепланировку квартиры – «хрущевки»? Загляните сюда http://ogodom.ru/pereplanirovka-hrushhevki.html

Можно ли пить какао при беременности? Ответ вы найдете в этой статье http://www.pregnancycalendar.ru/biblioteka/vse_o_beremennosti/kakao_pri_beremennosti/

Роды после 30 – достоинства и риски http://mamapapaimalish.ru/rody-posle-30

Краткая история автомобильной компании Opel http://subcompactcars.ru/evropejskie/opel/kompaniya-opel-avtomobilnaya-istoriya.html

Отзывы заказчиков https://www.etxt.ru/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&id=245186&id_group=2#report

Навыки работы с компьютером и оргтехникой: Уверенный пользователь работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением, Интернет

Дополнительная информация: Организованность, ответственность, способность к обучению, стремление к карьерному и личностному росту.