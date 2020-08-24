dtokmurzina

Дана Токмурзина dtokmurzina

 
26 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж/Ретушь фотографий/Фотошоп

Октябрь 2015 - Ноябрь 2015 : Wday.kz 

Должность: Видеомонтажер.

Обязанности:

Монтаж свадебных роликов:

1)Свадебный трейлер

2) Свадебный клип

3) Свадебный репортаж

4)Слайдшоу фотографий ( с помощью Adobe After Effects)

5) Архивная съемка ( до 8 часов банкета)

6) SDE ( Same Day Edit)

Июнь 2014 - Апрель 2015 - Imedia.kz

Должность: Видеомонтажер/Оператор

Обязанности:

  • Съемка/монтаж рекламных роликов для интернета
  • Съемка/монтаж концертов
  • Съемка/монтаж интернет магазинов, танцевальных студий
Июль 2016 - Ноябрь/Декабрь 2016 - Университет КИМЭП

Должность: Видеограф/ Фотограф отдела Маркетинга

Обязанности: 

  • Наружная реклама ( фотографии на баннеры, видео)
  • Внутренняя реклама ( фото-отчеты конференций, мероприятий, обложки буклетов, баннеров)
  • Ретушь фотографий для дизайнеров отдела маркетинга
4)   Чистка архива фотографий с 99 года.

5)  Монтаж видео

Так же в мою ответственность, входила регулировка различных съемок с кино и видеостудий.

Ключевые навыки:

-Видеомонтаж на программах:  Final Cut Pro,-Сводка звука. 

-Много-ракурсный монтаж.

-Работа на MacOs (опытный пользователь), так же могу работать на Windows. 

Ноябрь 2019-Август 2020 - Home Credit Bank 

1) Фотосессии для фотобазы банка

2) Видеосъемка/Видеомонтаж для различных банковских мероприятий 

3) Верстка дизайнов для рассылок

Так же умею монтировать игровые ролики, короткометражные фильмы и рекламные ролики.

Обо мне:

Бакалавр университета “Туран”, факультета “Академия Кино и Телевидения”, специальность “Режиссура игрового кино”.

Проходила 3-х месячные курсы филммейкинга у американского режиссера/сценариста Sarah Louise Wilson. 

Проходила 3-х дневный интенсив режиссуры New York Film Academy.

Имею 6-х летний опыт монтажа короткометражных фильмов, бэкстейджей, коротких интернет-роликов.

Есть опыт написания сценариев, раскадровок, а так же режиссирования актеров. Так же умею работать с камерой и светом, есть опыт съемок короткометражных фильмов и рекламных роликов. 

Креативная, ответственная.

Обладаю высокой работоспособностью. Во время сдаю проекты. 

Творческий подход к работе, а так же ориентацией на пожелания клиента.  

Высокая стрессоустойчивость.

Свободно владею английским языком ( уровень носителя)

Свободно владею русским языком ( грамотная речь) 