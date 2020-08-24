dtokmurzina

Дана Токмурзина dtokmurzinadtokmurzina
Октябрь 2015 - Ноябрь 2015 : Wday.kz
Должность: Видеомонтажер.
Обязанности:
Монтаж свадебных роликов:
1)Свадебный трейлер
2) Свадебный клип
3) Свадебный репортаж
4)Слайдшоу фотографий ( с помощью Adobe After Effects)
5) Архивная съемка ( до 8 часов банкета)
6) SDE ( Same Day Edit)
Июнь 2014 - Апрель 2015 - Imedia.kz
Должность: Видеомонтажер/Оператор
Обязанности:
- Съемка/монтаж рекламных роликов для интернета
- Съемка/монтаж концертов
- Съемка/монтаж интернет магазинов, танцевальных студий
Должность: Видеограф/ Фотограф отдела Маркетинга
Обязанности:
- Наружная реклама ( фотографии на баннеры, видео)
- Внутренняя реклама ( фото-отчеты конференций, мероприятий, обложки буклетов, баннеров)
- Ретушь фотографий для дизайнеров отдела маркетинга
5) Монтаж видео
Так же в мою ответственность, входила регулировка различных съемок с кино и видеостудий.
Ключевые навыки:
-Видеомонтаж на программах: Final Cut Pro,-Сводка звука.
-Много-ракурсный монтаж.
-Работа на MacOs (опытный пользователь), так же могу работать на Windows.
Ноябрь 2019-Август 2020 - Home Credit Bank
1) Фотосессии для фотобазы банка
2) Видеосъемка/Видеомонтаж для различных банковских мероприятий
3) Верстка дизайнов для рассылок
Так же умею монтировать игровые ролики, короткометражные фильмы и рекламные ролики.
Обо мне:
Бакалавр университета “Туран”, факультета “Академия Кино и Телевидения”, специальность “Режиссура игрового кино”.
Проходила 3-х месячные курсы филммейкинга у американского режиссера/сценариста Sarah Louise Wilson.
Проходила 3-х дневный интенсив режиссуры New York Film Academy.
Имею 6-х летний опыт монтажа короткометражных фильмов, бэкстейджей, коротких интернет-роликов.
Есть опыт написания сценариев, раскадровок, а так же режиссирования актеров. Так же умею работать с камерой и светом, есть опыт съемок короткометражных фильмов и рекламных роликов.
Креативная, ответственная.
Обладаю высокой работоспособностью. Во время сдаю проекты.
Творческий подход к работе, а так же ориентацией на пожелания клиента.
Высокая стрессоустойчивость.
Свободно владею английским языком ( уровень носителя)
Свободно владею русским языком ( грамотная речь)