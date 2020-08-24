dtokmurzina

Видеомонтаж/Ретушь фотографий/Фотошоп

Октябрь 2015 - Ноябрь 2015 : Wday.kz

Должность: Видеомонтажер.

Обязанности:

Монтаж свадебных роликов:

1)Свадебный трейлер

2) Свадебный клип

3) Свадебный репортаж

4)Слайдшоу фотографий ( с помощью Adobe After Effects)

5) Архивная съемка ( до 8 часов банкета)

6) SDE ( Same Day Edit)

Июнь 2014 - Апрель 2015 - Imedia.kz

Должность: Видеомонтажер/Оператор

Обязанности:

Съемка/монтаж рекламных роликов для интернета

Съемка/монтаж концертов

Съемка/монтаж интернет магазинов, танцевальных студий

Должность: Видеограф/ Фотограф отдела Маркетинга

Обязанности:

Наружная реклама ( фотографии на баннеры, видео)

Внутренняя реклама ( фото-отчеты конференций, мероприятий, обложки буклетов, баннеров)

Ретушь фотографий для дизайнеров отдела маркетинга

4) Чистка архива фотографий с 99 года.

5) Монтаж видео

Так же в мою ответственность, входила регулировка различных съемок с кино и видеостудий.

Ключевые навыки:

-Видеомонтаж на программах: Final Cut Pro,-Сводка звука.

-Много-ракурсный монтаж.

-Работа на MacOs (опытный пользователь), так же могу работать на Windows.

Ноябрь 2019-Август 2020 - Home Credit Bank

1) Фотосессии для фотобазы банка

2) Видеосъемка/Видеомонтаж для различных банковских мероприятий

3) Верстка дизайнов для рассылок

Так же умею монтировать игровые ролики, короткометражные фильмы и рекламные ролики.

Обо мне:

Бакалавр университета “Туран”, факультета “Академия Кино и Телевидения”, специальность “Режиссура игрового кино”.

Проходила 3-х месячные курсы филммейкинга у американского режиссера/сценариста Sarah Louise Wilson.

Проходила 3-х дневный интенсив режиссуры New York Film Academy.

Имею 6-х летний опыт монтажа короткометражных фильмов, бэкстейджей, коротких интернет-роликов.

Есть опыт написания сценариев, раскадровок, а так же режиссирования актеров. Так же умею работать с камерой и светом, есть опыт съемок короткометражных фильмов и рекламных роликов.

Креативная, ответственная.

Обладаю высокой работоспособностью. Во время сдаю проекты.

Творческий подход к работе, а так же ориентацией на пожелания клиента.

Высокая стрессоустойчивость.

Свободно владею английским языком ( уровень носителя)

Свободно владею русским языком ( грамотная речь)