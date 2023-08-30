dudin-design

Алексей Дудин dudin-design

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю стильные сайты для бизнеса, которые приносят результат

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Еревана, мне 27 лет.

Я новый пользователь на бирже но занимаюсь дизайном уже 2 года, прошел несколько обучений в разных школах, а именно:

1) Yudaev school
2) Онлайн-университет цифровых профессий «Поток»
3) Бауманский учебный центр specialist

Я получаю удовольствие от своей работы

Моя работа заключается в создании эстетически привлекательных и интуитивно понятных веб-интерфейсов, которые захватывают внимание и вдохновляют пользователей. Мой опыт
в области дизайна позволяет мне уверенно сочетать функциональность
с эстетикой, создавая уникальные и выдающиеся проекты, которые приносят результаты и радуют клиентов

Работа состоит из нескольких этапов

Каждый этап согласовывается с Вами, отчеты о задачах присылаются с удобном для Вас формате

1) Брифинг и анализ ниши, интервью в ZOOM

2) Создание структуры сайта и прототипирование

3) Дизайн сайта в Figma

4) Верстка сайта

5) Ведение и оптимизация рекламных компаний

Работаем в команде с контекстологом и оказываем комплексную услугу по созданию и продвижению сайтов в Яндекс Директ.

Пишите, отвечаю всегда быстро

https://t.me/dudin_a96

Оставляйте заявку на сайте и получите скидку 10% на создание сайта.
https://dudin-design.space

Дизайн сайтов
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