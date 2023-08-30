Здравствуйте!
Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Еревана, мне 27 лет.
Я новый пользователь на бирже но занимаюсь дизайном уже 2 года, прошел несколько обучений в разных школах, а именно:
1) Yudaev school
2) Онлайн-университет цифровых профессий «Поток»
3) Бауманский учебный центр specialist
Я получаю удовольствие от своей работы
Моя работа заключается в создании эстетически привлекательных и интуитивно понятных веб-интерфейсов, которые захватывают внимание и вдохновляют пользователей. Мой опыт
в области дизайна позволяет мне уверенно сочетать функциональность
с эстетикой, создавая уникальные и выдающиеся проекты, которые приносят результаты и радуют клиентов
Работа состоит из нескольких этапов
Каждый этап согласовывается с Вами, отчеты о задачах присылаются с удобном для Вас формате
1) Брифинг и анализ ниши, интервью в ZOOM
2) Создание структуры сайта и прототипирование
3) Дизайн сайта в Figma
4) Верстка сайта
5) Ведение и оптимизация рекламных компаний
Работаем в команде с контекстологом и оказываем комплексную услугу по созданию и продвижению сайтов в Яндекс Директ.
Пишите, отвечаю всегда быстро
https://t.me/dudin_a96
Оставляйте заявку на сайте и получите скидку 10% на создание сайта.
https://dudin-design.space
Портфолио
- Ремонт квартир1 просмотр
- Недвижимостьнет просмотров
- Сварочные работынет просмотров
- Сайт для риелтора, Зернова Александра Эдуардовичанет просмотров