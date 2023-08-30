Создаю стильные сайты для бизнеса, которые приносят результат

Здравствуйте!

Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Еревана, мне 27 лет.

Я новый пользователь на бирже но занимаюсь дизайном уже 2 года, прошел несколько обучений в разных школах, а именно:



1) Yudaev school

2) Онлайн-университет цифровых профессий «Поток»

3) Бауманский учебный центр specialist





Я получаю удовольствие от своей работы

Моя работа заключается в создании эстетически привлекательных и интуитивно понятных веб-интерфейсов, которые захватывают внимание и вдохновляют пользователей. Мой опыт

в области дизайна позволяет мне уверенно сочетать функциональность

с эстетикой, создавая уникальные и выдающиеся проекты, которые приносят результаты и радуют клиентов





Работа состоит из нескольких этапов

Каждый этап согласовывается с Вами, отчеты о задачах присылаются с удобном для Вас формате



1) Брифинг и анализ ниши, интервью в ZOOM

2) Создание структуры сайта и прототипирование



3) Дизайн сайта в Figma

4) Верстка сайта

5) Ведение и оптимизация рекламных компаний

Работаем в команде с контекстологом и оказываем комплексную услугу по созданию и продвижению сайтов в Яндекс Директ.



Пишите, отвечаю всегда быстро

https://t.me/dudin_a96



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