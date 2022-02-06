Сделаю быстро качественно и современно

Всем привет меня зовут Артур мне 18 лет занимаюсь версткой и дизайном сайта любой сложности

На чем же я пишу сайты?

html

css

js

wordpress

Почему вы должны выбрать именно меня?

богатый опыт работы с версткой сайта

приемлемая цена

вежлив и мобильный

Часто задаваемые вопросы:

как с вами быстро связаться?

2. на каком движке пишите сайт?

Ответ: Wordpress

3. как можно максимально обезопасить момент передачи сайта и денег?

Ответ: Сначала я вам половину сайта, вы мне 80% от суммы потом я вам 2 половину а вы мне остальную часть.