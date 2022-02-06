Сделаю быстро качественно и современно
Всем привет меня зовут Артур мне 18 лет занимаюсь версткой и дизайном сайта любой сложности
На чем же я пишу сайты?
- html
- css
- js
- wordpress
Почему вы должны выбрать именно меня?
- богатый опыт работы с версткой сайта
- приемлемая цена
- вежлив и мобильный
Часто задаваемые вопросы:
- как с вами быстро связаться?
2. на каком движке пишите сайт?
Ответ: Wordpress
3. как можно максимально обезопасить момент передачи сайта и денег?
Ответ: Сначала я вам половину сайта, вы мне 80% от суммы потом я вам 2 половину а вы мне остальную часть.