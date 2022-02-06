duisheevartur

Артур Дуйшеев duisheevartur

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю быстро качественно и современно

Всем привет меня зовут Артур мне 18 лет занимаюсь версткой и дизайном сайта любой сложности

На чем же я пишу сайты?

  • html
  • css
  • js
  • wordpress

Почему вы должны выбрать именно меня?

  • богатый опыт работы с версткой сайта
  • приемлемая цена
  • вежлив и мобильный
4.Лучший в своей сфере

Часто задаваемые вопросы:

  • как с вами быстро связаться?
Ответ: по телеграмму:https://t.me/Anonim147, либо по вцапу: https://bit.ly/2O1VSlG.

2. на каком движке пишите сайт?

Ответ: Wordpress

3. как можно максимально обезопасить момент передачи сайта и денег?

Ответ: Сначала я вам половину сайта, вы мне 80% от суммы потом я вам 2 половину а вы мне остальную часть.

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