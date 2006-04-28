В офис требуется Flash-программист Требования: * Возраст - от 22 лет. * Высшее образование. * Опыт работы с векторной и растровой графикой в среде Flash. * Опыт работы с анимацией в среде Flash. * Навыки программирования на Action Script. Обязанности: * Участие в ...
- $2500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $800
Требуется качественный грамотный Дизайн для Flash-интерфейса онлайн-казино. В принципе требуется разработать грамотный юзабилити и элементы управления. Макет с примерной компоновкой и точным составом элементов имеется. Строго с положительным опытом работы по теме. Писать в личку с примерами именно своих ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $6000
Разыскиваются несколько дизайнеров для создания флеш игр. Анимация не требуется, выполняется отдельным пакетом работ после разработки 100% обьема статичной графики. Требования к графике: - стиль отрисовки: преимущественно мультипликационный, комикс и тп; - формат: Flash; - 100% рисованный руками вектор; - исполнителю ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
Требуется Flash-иллюстратор-художник На Постоянную _Удаленную_ работу требуется Flash-иллюстратор Обязанности: - Рисование и анимация элементов дизайна для онлайн игр Требования: 1. Наличие художественного образования (график, иллюстратор, комиксист) 2. Свободное владение графическими программами (Adobe Illustrator, Adobe Flash) 3. Рисунок от руки (планшет) 4. Наличие креативного ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3000
Требуется полный редизайн для проекта Livegames.ru ***** Цель редизайна: – перевести абсолютно весь существующий пользовательский интерфейс сайта с Flash на html – дополнить существующий функционал проекта функциями, характерными для социальных сетей (согласно ТЗ) – модули ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1800
Требуется flash-программист на разработку и развитие проекта livegames.ru Опыт программирования на Action Script от 2 лет. Умение работать с XML, HTTP, Sockets. Работа в офисе, в районе м.Алексеевская Высылать резюме на [email protected]. Зарплата 1800$.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайнер интерфейсов - жанр MMOG - онлайн РПГ типа WOW, тематика: фентези требования: опыт подобной работы или хотя бы достаточно глубокое знакомство-увлеченность подобными играми Работа удаленная, но будут существенным плюсом регулярные встречи в офисе, г.Москва Оплата: достойная, ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5000
Требуется КРЕАТИВНЫЙ дизайн для флеш интернет-казино. ОБЯЗАТЕЛЕН опыт подобной работы (ссылка на портфолио или в личной переписке). Первоначально будет дано ОПЛАЧИВАЕМОЕ тестовое задание на недетализированный концепт главной страницы (лобби) флеш-клиента и одной игры-рулетки. В случае ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется технический дизайн комплекта из 6 навесных аудиоколонок для мотоцикла. Требуется полный цикл: - эскизы - чертежи возможно раздельное выполнение разными исполнителями эскизов и выполнение чертежей по эскизам. Делаться будет на примере модели Кавасаки Вулкан 1500. Обязательна личная встреча (район ...3D-графика1 заявкаЗакрыт18 лет назад