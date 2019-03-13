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Дмитрий Болгарь
dumitru05
dumitru05
37 лет
Молдова
/
Кишинев
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Работаю за хороших отзывов
Заработок на малостраничных сайтах 2018
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Таня
tanyaty
43 года
Россия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов
(-3)
$15
2 балла
5 лет назад
Сделать сайт на joomla
Не выполнил задание, потеряла время! Посредник
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Отзывы заказчиков
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