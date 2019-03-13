dumitru05

Дмитрий Болгарь dumitru05

 
37 летМолдова/Кишинев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работаю за хороших отзывов

Заработок на малостраничных сайтах 2018

Отзывы заказчиков
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
$15
2 балла
5 лет назад
Сделать сайт на joomla
Не выполнил задание, потеряла время! Посредник