UI/UX дизайн для вашего сайта

Здравствуйте! Меня зовут Дэвид. Я UI/UX дизайнер с опытом более 2,5 лет. Моушн-дизайнер с опытом 1 год. Создаю дизайны сайта, лендинги, веб и мобильные интерфейсы. Я умею работать в таких программах как Adobe Photoshop, Figma, After Effect, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Indesign, Corel Draw и на конструкторе сайтов Tilda. Работу делаю на совесть, стараюсь сделать в наилучшем виде. Постоянно стараюсь изучать тренды веб-дизайна, чтобы совершенствоваться и каждую новую работу выполнять лучше, удобнее, и современнее.