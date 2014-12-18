Сбор, подготовка, аналитика информации (тексты, контакты), рерайт

Ранее занимался:

- Долгое время (более 5 лет) занимал должность менеджера по работе с ключевыми клиентами (категории товаров - разные, клиенты - торговые сети). В обязанности входили: активные, пассивные продажи, работа с ассортиментом, с отделами закупок, подготовка и заключение договоров, аналитика продаж, подготовка сопровождающей документации.

На данный момент занимаюсь:

- Помощь в наполнении сайта (массовый сбор, сортировка тематической информации), продвижение в топ в Гугле (копирайтинг), подготовка баз для активной рекламы (сбор данных целевой аудитории - телефоны, адреса, почта - для рассылки)