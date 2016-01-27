Нужно сделать бота для автоматических покупок разных предметов на маркете [url=https://wax.atomichub.io/]https://wax.atomichub.io/[/url] Чтобы я мог указать имя вещи и цену до которой покупать предмет и бот мониторил все новые поступления и если по параметрам цена, имя ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Доброго времени суток! 1. https://market.csgo.com/ - собственно сайт. 2. Есть возможность предоставить тестовый аккаунт Steam. 3. Браузер Google Chrome. 4. Процесс продажи\покупки описан тут https://market.dota2.net/how2/ Нужна программа или так называемый бот для автоматической покупки только что выставленных предложений на сайте(https://market.csgo.com/new/) ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужна программа или так называемый бот для автоматической покупки только что выставленных предложений на сайте (https://market.csgo.com/) используя готовое API (https://market.dota2.net/botinfo/) или если удобнее сделать самому. Нужен человек который работал с Steam и знающий что такое ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад