dvladimir

Виталий Давыденко dvladimir

 
33 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Бот для покупок на сайте AtomicHub.io

    Нужно сделать бота для автоматических покупок разных предметов на маркете [url=https://wax.atomichub.io/]https://wax.atomichub.io/[/url] Чтобы я мог указать имя вещи и цену до которой покупать предмет и бот мониторил все новые поступления и если по параметрам цена, имя ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать программу с базой данных для сайта

    $200

    Доброго времени суток! 1. https://market.csgo.com/ - собственно сайт. 2. Есть возможность предоставить тестовый аккаунт Steam. 3. Браузер Google Chrome. 4. Процесс продажи\покупки описан тут https://market.dota2.net/how2/  Нужна программа или так называемый бот для автоматической покупки только что выставленных предложений на сайте(https://market.csgo.com/new/) ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать программу/бота для покупки на сайте, используя API

    Здравствуйте. Нужна программа или так называемый бот для автоматической покупки только что выставленных предложений на сайте (https://market.csgo.com/) используя готовое API (https://market.dota2.net/botinfo/) или если удобнее сделать самому. Нужен человек который работал с Steam и знающий что такое ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад