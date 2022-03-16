👋Привет 😉 я #web-разработчик и если Тебе нужен сайт я могу тебе помочь! ✅

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я веб-дизайнер и верстальщик.

Занимаюсь созданием сайтов , а именно — помогаю клиенту решать одну из самых важных задач — качественно выделяться на фоне конкурентов, с помощь легкого и удобного интерфейса для целевой аудитории разных возрастов. Всегда стремилюсь находить заказы, в которых будем выкладываться на 100%.

Если Вам нужен дизайн, продуманный до мелочей — Вы по адресу!

Преимущества:

- всегда на связи.

- адекватные цени.

- приоритетом для меня являеться качество, и доказательство этого - мои роботы.

- всегда довожу проекты до идеального конечного состояния.

Моя специализация:

- frontend/backend

- Html, Css (Less, Sass), Bootstrap, Js, Ajax, jQuery, Knockout, requirejs, Gulp.

- дизайн лендинга

- дизайн многостраничного сайта

- дизайн интернет - магазина

- дизайн мобильного приложения

- сайты с уникальным дизайном на платформе Tilda

- адаптация сайта под все устройста.

- баннеры для рекламной кампании в Facebook/Instagram, Google Ads и для сайтов

Работаю с :

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe XD

- конструктор Tilda (Zero Block)

Я гарантирую своим клиентам, выполнение заказа в полном объёме, со всеми коррективами, в согласованные сроки.

Пишите , обсудим все детали и приступим к роботе.

Буду рад помочь Вам и Вашему бизнесу!