Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я веб-дизайнер и верстальщик.
Занимаюсь созданием сайтов , а именно — помогаю клиенту решать одну из самых важных задач — качественно выделяться на фоне конкурентов, с помощь легкого и удобного интерфейса для целевой аудитории разных возрастов. Всегда стремилюсь находить заказы, в которых будем выкладываться на 100%.
Если Вам нужен дизайн, продуманный до мелочей — Вы по адресу!
Преимущества:
- всегда на связи.
- адекватные цени.
- приоритетом для меня являеться качество, и доказательство этого - мои роботы.
- всегда довожу проекты до идеального конечного состояния.
Моя специализация:
- frontend/backend
- Html, Css (Less, Sass), Bootstrap, Js, Ajax, jQuery, Knockout, requirejs, Gulp.
- дизайн лендинга
- дизайн многостраничного сайта
- дизайн интернет - магазина
- дизайн мобильного приложения
- сайты с уникальным дизайном на платформе Tilda
- адаптация сайта под все устройста.
- баннеры для рекламной кампании в Facebook/Instagram, Google Ads и для сайтов
Работаю с :
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe XD
- конструктор Tilda (Zero Block)
Я гарантирую своим клиентам, выполнение заказа в полном объёме, со всеми коррективами, в согласованные сроки.
Пишите , обсудим все детали и приступим к роботе.
Буду рад помочь Вам и Вашему бизнесу!
Портфолио
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