dvm1

Гость dvm1

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Требуеться дизайнер на полный рабочий день Оклад 250 стартовый

: Дизайн полиграфии.

Киев

резюме по мылу

[email protected]

  • Дизайнер

    $250

    Требуеться дизайнер на полный рабочий день Оклад 250 стартовый : Дизайн полиграфии. Киев Знания PS, AI, Corel.. обязательно Наличие портфолио полиграфии обязательно. резюме по мылу [email protected]

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    Закрыт
    18 лет назад