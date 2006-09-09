Новый взгляд для ваших творческих идей, как свежий глоток воды

Долгое время, с самого юношества, профессионально занимаюсь фото, видео работами, графическим дизайном.

Для меня большое удовольствие работать с интересными проектами, с радостью помогу в осуществлении каждой творческой мечты.

Имея хорошие скилы и опыт в многих сферах, могу реализовать задачи любой сложности, к примеру:

• Профессиональная обработка, ретушь фотографий.

• Работа с логотипами, визитными картами, рекламными макетами, баннерами, музыкальными обложками.

• Большой опыт в работе с видео материалами (монтаж, графика, рекламные проекты).

• Разработка индивидуального дизайна для вашего проекта.

• Создание масок для социальных сетей (платформы instagram, tiktok, facebook).

• Как дополнение к моей деятельности, занимаюсь написанием музыки, инструменталов (лирика, rap, hip-hop, hyper-pop и так далее).

Некоторые из моих работ Вы можете посмотреть в портфолио на сайте.

Буду очень рад поработать с творческими людьми, воплотить один из концептов в жизнь, Ваш Дмитрий.