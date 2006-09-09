Дмитрий Дворак dvorakdmitriydvorakdmitriy
Долгое время, с самого юношества, профессионально занимаюсь фото, видео работами, графическим дизайном.
Для меня большое удовольствие работать с интересными проектами, с радостью помогу в осуществлении каждой творческой мечты.
Имея хорошие скилы и опыт в многих сферах, могу реализовать задачи любой сложности, к примеру:
• Профессиональная обработка, ретушь фотографий.
• Работа с логотипами, визитными картами, рекламными макетами, баннерами, музыкальными обложками.
• Большой опыт в работе с видео материалами (монтаж, графика, рекламные проекты).
• Разработка индивидуального дизайна для вашего проекта.
• Создание масок для социальных сетей (платформы instagram, tiktok, facebook).
• Как дополнение к моей деятельности, занимаюсь написанием музыки, инструменталов (лирика, rap, hip-hop, hyper-pop и так далее).
Некоторые из моих работ Вы можете посмотреть в портфолио на сайте.
Буду очень рад поработать с творческими людьми, воплотить один из концептов в жизнь, Ваш Дмитрий.
- Баннеры для таргета GLIXIBEATS7 просмотров
- Ретушь фото для instagram11 просмотров
- Обработка фотопортрета для instagram11 просмотров
- Карты услуг для музыкального сообщества8 просмотров
- Темная обложка для альбома9 просмотров
- Цветочная визитная карта для салона красоты12 просмотров
- Цветочные сертификаты для салона красоты10 просмотров
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- Контрастный логотип агентства5 просмотров
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- Графическая колоритная обложка15 просмотров