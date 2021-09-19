dvornikova2011

Мария Дворникова dvornikova2011dvornikova2011
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создам сайты под ключ на Тильде
Меня зовут Мария и именно я создам идеальный сайт под ключ на Тильде. Перед началом работы я проанализирую всех Ваших конкурентов, целевую аудиторию и создам макет, который скину Вам для ознакомления. Если Вас что-то не устроит, то с радостью внесу поправки и приступлю к созданию сайта. После окончания работы передам Вас сайт и также если будут корректировки, то внесу их.
Создание сайтов для меня является творчеством, поэтому к этому процессу я отношусь со всей любовью. Буду рада выполнить именно Ваш заказ!
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