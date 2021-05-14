монтаж видео, обработка фотографий, web-дизайн, обложки для музыкальных альбомов

Привет!

Меня зовут DVUSTI и я развиваюсь в сфере видео и фото уже более 3 лет.

В моем арсенале есть сайт с портфолио (только фото) с отзывами и ценами

https://dvustishiye.ru/

А также моя рабочая страница с видео

https://instagram.com/dvusti?igshid=1w1c7d9oqt70m

Есть диплом о прохождении курсов в Санкт-Петербургской школе телевидения на специальности видео монтажера и видеооператора.

Также ряд работ web-дизайнером.

Я всегда выполняю все поставленные задачи и не люблю монотонно и однообразно выполнять свою работу.

Спасибо за внимание, хорошего поиска!)