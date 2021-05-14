монтаж видео, обработка фотографий, web-дизайн, обложки для музыкальных альбомов
Привет!
Меня зовут DVUSTI и я развиваюсь в сфере видео и фото уже более 3 лет.
В моем арсенале есть сайт с портфолио (только фото) с отзывами и ценами
А также моя рабочая страница с видео
https://instagram.com/dvusti?igshid=1w1c7d9oqt70m
Есть диплом о прохождении курсов в Санкт-Петербургской школе телевидения на специальности видео монтажера и видеооператора.
Также ряд работ web-дизайнером.
Я всегда выполняю все поставленные задачи и не люблю монотонно и однообразно выполнять свою работу.
Спасибо за внимание, хорошего поиска!)
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