dyBounce

Андрей dyBounce

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Мои навыки

Перевод каких-нибудь текстов и т.д. с Английского на Русский

Отзывы заказчиков

Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
$1
10 баллов
год назад
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