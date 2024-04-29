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Андрей
dyBounce
dyBounce
24 года
2 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Мои навыки
Перевод каких-нибудь текстов и т.д. с Английского на Русский
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
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Виктория
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
17 отзывов
$1
10 баллов
год назад
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