Занимаюсь: созданием/раскруткой/размещением Web сайтов; созданием Web рекламы и все что с этим связанно; Web дизайном; копирайтом и рерайтом; програмированием на PHP; пишу скрипты JavaScripts и многое другое.

Есть опыт работы с DLE.

Опыт работы с программами: PhotoShop, Flash, CorelDraw, DreamWeaver.

Лучше всего получается: рерайт, все что связанно с дизайном и работа контент-менеджером.