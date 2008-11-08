Занимаюсь: созданием/раскруткой/размещением Web сайтов; созданием Web рекламы и все что с этим связанно; Web дизайном; копирайтом и рерайтом; програмированием на PHP; пишу скрипты JavaScripts и многое другое.
Есть опыт работы с DLE.
Опыт работы с программами: PhotoShop, Flash, CorelDraw, DreamWeaver.
Лучше всего получается: рерайт, все что связанно с дизайном и работа контент-менеджером.
Портфолио
- Логотип для сайта "Библиотека гения ArtsGenius".119 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!