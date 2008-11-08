dyak

Владимир Дьяконов dyak

 
NaN летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Занимаюсь: созданием/раскруткой/размещением Web сайтов; созданием Web рекламы и все что с этим связанно; Web дизайном; копирайтом и рерайтом; програмированием на PHP; пишу скрипты JavaScripts и многое другое.

Есть опыт работы с DLE.

Опыт работы с программами: PhotoShop, Flash, CorelDraw, DreamWeaver.

Лучше всего получается: рерайт, все что связанно с дизайном и работа контент-менеджером.

PHPFlashDLECorelDRAWPhotoshop
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artsgenius
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
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