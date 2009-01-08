Мне 30 лет, имею 2 высших образования: менеджер организации (Алтайский государственный политехнический университет) и "Финансы и кредит" (Всеросийский заочный финансово - экономический институт).

Преимущественно пишу статьи на заказ или продаю свои статьи на биржах.

Seo - копирайт, серьезные аналитические обзоры, тексты "о жизни" в полушутливом тоне, "продажные" статьи, заинтересовывающие потенциальных клиентов, статьи на экономические и финансовые темы - пишу с удовольствием и всегда серьезно подхожу к каждой теме.

Свой бизнес в общественном питании, строительстве и торговле - бесценный опыт, который помогает мне и в работе копирайтером.

Ответственна, пунктуальна, сдаю работы точно в указанные сроки.

Отзывы о моей работе есть также и на http://www.free-lance.ru/users/olga_dya/opinions/