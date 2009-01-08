dyak_o

Ольга dyak_o

 
43 годаРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Мне 30 лет, имею 2 высших образования: менеджер организации (Алтайский государственный политехнический университет) и "Финансы и кредит" (Всеросийский заочный финансово - экономический институт).

Преимущественно пишу статьи на заказ или продаю свои статьи на биржах.

Seo - копирайт, серьезные аналитические обзоры, тексты "о жизни" в полушутливом тоне, "продажные" статьи, заинтересовывающие потенциальных клиентов, статьи на экономические и финансовые темы - пишу с удовольствием и всегда серьезно подхожу к каждой теме.

Свой бизнес в общественном питании, строительстве и торговле - бесценный опыт, который помогает мне и в работе копирайтером.

Ответственна, пунктуальна, сдаю работы точно в указанные сроки.

Отзывы о моей работе есть также и на http://www.free-lance.ru/users/olga_dya/opinions/

Отзывы заказчиков
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$52
10 баллов
15 лет назад
Сделать курсовую
Ольга просто на высшем уровне справилась с проектом. Претензий нет.
Отличный заказчик. Предоставил полную информацию . Оплата была произведена без всяких проблем. Хотела бы поработать с ним еще.
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
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