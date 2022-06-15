Переклад текстів

Креативна, самостійна, організована,відповідальна, маю високий ступінь концентрації і цілеспрямована. Маю чудові навички у створенні презентацій на протязі 4 років, а також постійно покращую свої навички.

Досвід роботи

Посада Логіст у Волочиську, Дата початку 15.06.2022 Дата закінчення 15.09.2023

Логістика навчила мене всьому, що стосується управління часом, організації завдань, швидкого та точного їх виконання. На роботі я отримала такі навички:

1.Робота із транспортними компаніями.

2.Контроль фінансів та документації з перевезень.

3.Моніторинг рухомого складу та вантажів на маршруті.

4.Пошук перевізників на замовлення.

5.Ведення документації (заявки, договори, облік ПММ, бухгалтерія).

6.Складання маршрутів містом.

7.Підбір відповідного транспортного засобу, планування відвантажень.

8.Переговори із постачальниками.

9.Контроль за виконанням поставлених завдань співробітниками складу.

10.Моніторинг транспортних компаній та постачальників.

Освіта і кваліфікації

Ступінь Бакалавр

Навчальний заклад Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Дата початку вересень 2019 - дата закінчення червень 2023

Опис: Протгяом навчання в університеті була найкращою студенткою у групі, постійно навчалась та здобувала нові навички із профільних предметів. Найбільше цікавили такі предмети: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, логістика, взаємодія видів транспорту, менеджмент. Також, зараз продовжую навчатись на магістратурі за спеціальністю 275Транспортні технології.

Інтереси



Малювання, подорожі, музика, творчість, танці, вивчення англійської мови, читання, вивчення нової інформації

Навички

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Рівень: дочвідчений