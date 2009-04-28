dzaitseva

Зайцева Дарья dzaitseva

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Основателями студии являются профессионалы, которые могут предложить услуги по созданию

- Web-сайтов

- Флеш баннеров

- Наружная реклама

- Логотипы и фирменные стили

- Каталоги, открытки, календари, буклеты и пр.

Благодаря нестандартному мышлению мы можем предложить креативные, современные решения по разработке дизайна. Всегда стараемся понять все тонкости и ньюансы деятельности клиента, чтобы выполнить поставленную задачу на высшем уровне.

Вы можете отправить свой запрос на е-мейл менеджера [email protected]

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Отзывы заказчиков

itcom
Doe Serg 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Шапка для сайта о недвижимости
Прекрасная работа. Задача была сделана быстро и качественно, результатом очень доволен.