Основателями студии являются профессионалы, которые могут предложить услуги по созданию
- Web-сайтов
- Флеш баннеров
- Наружная реклама
- Логотипы и фирменные стили
- Каталоги, открытки, календари, буклеты и пр.
Благодаря нестандартному мышлению мы можем предложить креативные, современные решения по разработке дизайна. Всегда стараемся понять все тонкости и ньюансы деятельности клиента, чтобы выполнить поставленную задачу на высшем уровне.
Вы можете отправить свой запрос на е-мейл менеджера [email protected]
Портфолио
- Шапка для сайта недвижимости308 просмотров
- Фан-клуб300 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Прекрасная работа. Задача была сделана быстро и качественно, результатом очень доволен.