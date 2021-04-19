Менеджер фриланс-команды
Меня зовут Софья и я являюсь менеджером Дизайнерской фриланс-команды.
В моей команде есть специалисты следующих направлений:
- логотипы и брендинг (логотипы; фирменный шрифт; полиграфия)
- дизайн инфопродуктов (чек-листы; трекеры; гайды)
- создание рекламных макетов
- маски в Инстаграм
- создание GIF
- дизайн сайтов и вёрстка на Tilda
Я ручаюсь за ответственность и компетентность своих исполнителей.
Буду рада сотрудничеству :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин для будущих мам.68 просмотров