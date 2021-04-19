Менеджер фриланс-команды

Меня зовут Софья и я являюсь менеджером Дизайнерской фриланс-команды.

В моей команде есть специалисты следующих направлений:

- логотипы и брендинг (логотипы; фирменный шрифт; полиграфия)

- дизайн инфопродуктов (чек-листы; трекеры; гайды)

- создание рекламных макетов

- маски в Инстаграм

- создание GIF

- дизайн сайтов и вёрстка на Tilda

Я ручаюсь за ответственность и компетентность своих исполнителей.

Буду рада сотрудничеству :)