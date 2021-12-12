dzecinodarina

Создание сайтов на Tilda
Создаю сайты на Tilda. Изучаю Illustrator и Photoshop.
Прошла курс Tilda School Pro в записи. Занимаюсь дизайном уже год
Приступая к работе, я АНАЛИЗИРУЮ КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ, чтобы ориентироваться в вашей сфере бизнеса и составить рабочие гипотезы.
Завершая проект я записываю ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ К САЙТУ, чтобы вы могли сами рассмотреть весь функционал и изменить некоторые составляющие не обращаясь к веб-дизайнеру, при необходимости
Каждый этап разработки согласовываю
Буду рада сотрудничать)