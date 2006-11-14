Адаптивная верстка любого макета и любой сложности на БЭМ, SCSS,Pug, CSS3\HTML5, Чистом JavaScript.
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Также верстаю я из любого вам удобного формата!
Портфолио
- Адаптивная верстка приют сайта для животных.17 просмотров
- Адаптивная верстка макета Sublime.22 просмотра