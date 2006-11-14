Адаптивная верстка любого макета и любой сложности на БЭМ, SCSS,Pug, CSS3\HTML5, Чистом JavaScript.

Моя цель – это сделать все качественно и в срок!

Со мной вы экономите:

Время

Деньги

Нервы

– готов приступить уже

– всегда довожу дело до конца

– не нарушаю сроков

– даю консультации по макету

– не беру предоплату

После выполнения заказа вы получаете гарантию на 2 недели .