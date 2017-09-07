Марат действительно эксперт по Yii Framework и по Юпи CMS. Сделал задачу очень быстро и дешево. Увеличил дополнительно бонусом и скорость ответа сервера, с 1,2 до 0,2 секунды, теперь сайт летает. Поднял общую оценку по скорости загрузки до 88/100 - просто Бомба теперь!!! Спасибо большое за такое плодотворное сотрудничество. Рекомендую Марата как ТОП 1 спеца по этим системам. В Юпи ему нет равных!