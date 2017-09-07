dzhedai

Марат dzhedai

 
35 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Эксперт по Yii Framework
Марат действительно эксперт по Yii Framework и по Юпи CMS. Сделал задачу очень быстро и дешево. Увеличил дополнительно бонусом и скорость ответа сервера, с 1,2 до 0,2 секунды, теперь сайт летает. Поднял общую оценку по скорости загрузки до 88/100 - просто Бомба теперь!!! Спасибо большое за такое плодотворное сотрудничество. Рекомендую Марата как ТОП 1 спеца по этим системам. В Юпи ему нет равных!
Отличный заказчик, разбирается в теме. С постановкой и четкостью задачи проблем не возникло) оплата вовремя) Прям не заказчик, а ууах)
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