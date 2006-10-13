Привет
Я Front-End разработчик и моим желанием будет сделать удобный, быстрый и надёжный сайт для пользователей и для самого клиента. Меня зовут Максим, я из Украины и нахожусь я в городе Камянец-Подольск.
Все мои работы можна посмотреть здесь: https://github.com/Maksym-Dzombas
Мои навыки:
HTML & CSS, SCSS, JS, GULP
Делаю сайты только на чистом, валидном и современном коде.
В ваши руки вы получаете адаптивнный, оптимизированный под все
браузеры и устройства сайт по вашему макету.
Тесты на скорость сайта покажут вам хорошие результаты по оптимизации.
Все мои работы можна посмотреть здесь: https://github.com/Maksym-Dzombas
Портфолио
- Адаптивная верстка Landing Page "Growfy"3 просмотра
- Адаптивная верстка Landing Page "HM-Candler"нет просмотров