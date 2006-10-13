Привет

Я Front-End разработчик и моим желанием будет сделать удобный, быстрый и надёжный сайт для пользователей и для самого клиента. Меня зовут Максим, я из Украины и нахожусь я в городе Камянец-Подольск.

Все мои работы можна посмотреть здесь: https://github.com/Maksym-Dzombas

Мои навыки:

HTML & CSS, SCSS, JS, GULP



Делаю сайты только на чистом, валидном и современном коде.



В ваши руки вы получаете адаптивнный, оптимизированный под все

браузеры и устройства сайт по вашему макету.

Тесты на скорость сайта покажут вам хорошие результаты по оптимизации.

Все мои работы можна посмотреть здесь: https://github.com/Maksym-Dzombas