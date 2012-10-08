Верстка и интеграция на WP и Textolite

Этапы:

Начало сотрудничества.

Изучение и оценка проэкта.

Составление плана.

Промежуточная оплата за проделаную работу.

Верстка.

Промежуточная оплата за проделаную работу.

Интеграция с контент менеджером.

Дополнительные улучшения.

Финальная оплата.

Разроботка включает в себя лучшие практики включая доступность, адаптивность и поддержку современными браузерами.

Более детально о моих знаниях на dzyggga.com (beta)