dzyggga

Леонид dzyggga

 
37 летУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка и интеграция на WP и Textolite

Этапы:

  • Начало сотрудничества.
  • Изучение и оценка проэкта.
  • Составление плана.
  • Промежуточная оплата за проделаную работу.
  • Верстка.
  • Промежуточная оплата за проделаную работу.
  • Интеграция с контент менеджером.
  • Дополнительные улучшения.
  • Финальная оплата.
Разроботка включает в себя лучшие практики включая доступность, адаптивность и поддержку современными браузерами.

Более детально о моих знаниях на dzyggga.com (beta)

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Отзывы заказчиков
evgen13
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка ПСД + интеграция в ВП
Отлично сверстал
Сотрудничество удалось! Все было понятно и доступно! Можно с ним работать.
Ответный отзыв
typict
Егор 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета сайта, тема: "Американский футбол"
Все сделано в строк и в полном объеме. Сотрудничеством доволен, рекомендую как ответственного верстальщика.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#981
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1965