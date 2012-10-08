Верстка и интеграция на WP и Textolite
Этапы:
- Начало сотрудничества.
- Изучение и оценка проэкта.
- Составление плана.
- Промежуточная оплата за проделаную работу.
- Верстка.
- Промежуточная оплата за проделаную работу.
- Интеграция с контент менеджером.
- Дополнительные улучшения.
- Финальная оплата.
Более детально о моих знаниях на dzyggga.com (beta)
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Отлично сверстал
Ответный отзыв
Сотрудничество удалось! Все было понятно и доступно! Можно с ним работать.
$10
10 баллов
11 лет назад
Все сделано в строк и в полном объеме. Сотрудничеством доволен, рекомендую как ответственного верстальщика.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата, сотрудничеством доволен.
HTML-верстка
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#981
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1965