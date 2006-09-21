e-orel

Алексей Капралов e-orel

 
41 годРоссия/Орел
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Занимаюсь программированием давно. Уже лет более 5 лет.

Программирую:

php

Mysql

html

Xhtml

css

xml

Опыт работы с платежными системами рунета.

Много чего могу, много чего умею...

PHPMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта интернет-магазина
Скрипт работает, но не оптимизирован. Вырубило хостинг от этого скрипта. Несколько разоварован. Наверное поспешил поставить 10.
reigan
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Скрипты PHP
Данный субьект не выполнил заказ. Протянул время и исчез. Канул в лету.Что тут еще добавить? Только еще несколько слов матом.
Было написано несколько писем в сторону заказчика с уточнением деталей. Ответа не получил. Начал заниматься другими проетами. И только сегодня заметил отрицательный отзыв... Мистика. Сам пропал, а я виноват.
Ответный отзыв
artrich
Игорь 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$0
10 баллов
17 лет назад
Создание и регистрация клиента
Сделал все быстро и качественно, часа за 3 всю работу, рекомендую как программиста!