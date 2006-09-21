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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт работает, но не оптимизирован. Вырубило хостинг от этого скрипта. Несколько разоварован. Наверное поспешил поставить 10.
$100
0 баллов
17 лет назад
Данный субьект не выполнил заказ. Протянул время и исчез. Канул в лету.Что тут еще добавить? Только еще несколько слов матом.
Ответный отзыв
Было написано несколько писем в сторону заказчика с уточнением деталей. Ответа не получил. Начал заниматься другими проетами. И только сегодня заметил отрицательный отзыв... Мистика. Сам пропал, а я виноват.
$0
10 баллов
17 лет назад
Сделал все быстро и качественно, часа за 3 всю работу, рекомендую как программиста!