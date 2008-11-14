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- Ребрендинг www.hawaiiantel.com140 просмотров
- Без названия121 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Антон молодец, придумал очень выразительную иконку-лого. Рекомендую как человека с отличным визуальным воображением.
Ответный отзыв
Сергей серьезный как заказчик, знающий, что хочет получить в результате работы. Как человек очень вежливый. Никаких проблем с оплатой не было, даже наоборот, предоставил информацию о местах и способах получения оплаты. Рекомендую с ним сотрудничать.