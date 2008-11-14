e007

Антон Шульга e007

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
serkol
58 летКанада
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Идея иконки
Антон молодец, придумал очень выразительную иконку-лого. Рекомендую как человека с отличным визуальным воображением.
Сергей серьезный как заказчик, знающий, что хочет получить в результате работы. Как человек очень вежливый. Никаких проблем с оплатой не было, даже наоборот, предоставил информацию о местах и способах получения оплаты. Рекомендую с ним сотрудничать.
Ответный отзыв