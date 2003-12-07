eMcCormikBat

Евгений МакКормик eMcCormikBateMcCormikBat
20 летРоссия/Екатеринбург
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Об о мне
Занимаюсь дизайном. 4 месяца назад начал работать в motion design направлении. Хочу начать работать в этом направлении долгое время, я имею не большой опыт, поэтому готов работать за меньшую зарплату
Мое портфолио в Motion Design: https://www.behance.net/81cb2b62
Имею опыт работы в таких программах:
Adobe After Effects CC
Adobe Photoshop CC
Adobe Ilustrator CC
Adobe Premier Pro CC
Figma
О себе:
- легко контактирую с людьми;
- четко следую правилам работы и поведения;
- подхожу ответственно к исполнению служебных обязанностей и требований руководства;
- усидчив с монотонной работой;
- стараюсь выполнять работу качественно и в срок;
- к работе подхожу с креативом и эмоциями.
Связаться со мной:
mail: [email protected]
Telegram: @eeebibariz
Я против войны в Украине!