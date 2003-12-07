eMcCormikBat

Об о мне

Занимаюсь дизайном. 4 месяца назад начал работать в motion design направлении. Хочу начать работать в этом направлении долгое время, я имею не большой опыт, поэтому готов работать за меньшую зарплату

Мое портфолио в Motion Design: https://www.behance.net/81cb2b62

Имею опыт работы в таких программах:

Adobe After Effects CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Ilustrator CC

Adobe Premier Pro CC

Figma





О себе:

- легко контактирую с людьми;

- четко следую правилам работы и поведения;

- подхожу ответственно к исполнению служебных обязанностей и требований руководства;

- усидчив с монотонной работой;

- стараюсь выполнять работу качественно и в срок;

- к работе подхожу с креативом и эмоциями.





Связаться со мной:

mail: [email protected]

Telegram: @eeebibariz