eVaschuk

Евгений eVaschuk

 
43 годаУкраина/Мукачево
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обработка изображений для интернет магазинов

Техник -ретушёр

Univest marketing (PrePress), http://www.univest-prepress.com

Февраль 2004 — Июнь 2005

Обработка изображений для журналов COSMOPOLITAN, FHM, каталогов METRO Cash & Carry;

цветокоррекция, ретушь, построение обтравочного пути либо маски (различной сложности) , коллажирование изображений.

Портфолио
Отзывы заказчиков
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
С такими заказчиками приятно работать.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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