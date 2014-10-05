Обработка изображений для интернет магазинов
Техник -ретушёр
Univest marketing (PrePress), http://www.univest-prepress.com
Февраль 2004 — Июнь 2005
Обработка изображений для журналов COSMOPOLITAN, FHM, каталогов METRO Cash & Carry;
цветокоррекция, ретушь, построение обтравочного пути либо маски (различной сложности) , коллажирование изображений.
Портфолио
- Обтравка путями, маской, сборка коллажа.251 просмотр
- Обтравка маской.249 просмотров
- Обтравка объектов путями.181 просмотр
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
С такими заказчиками приятно работать.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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