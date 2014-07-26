Переводчик английский/русский/украинский

• Образование:

2016 – 2018 Национальна Академия Внутренних Дел.

Кафедра последипломного образования. Специальность – юрист (магистр).

2013 – 2014 Киевская Гуманитарная Академия.

Ф-т Международных Отношений и РГФ; специальность – Политолог-международник, переводчик (специалист).

2010-2012 Национальный Университет Обороны Украины;

Кафедра подготовки офицеров запаса; Специальность – Военный психолог, звание – мл. лейтенант.

2008 -2012 Киевская Гуманитарная Академия.

Ф-т Международных Отношений; Специальность – Бакалавр по Международным Отношениям.

• Опыт работы:

Июнь 2013 – 2017 (сегодняшний день) Бюро переводов в Киеве; должность – менеджер по работе с клиентами;

2010 – 2017 (сегодняшний день) – Письменный перевод документов и текстов разной тематики с английского на украинский/русский языки и наоборот;

2011-2014 Рейрайт/копирайт статей.

• Прохождение тренингов, участие в конференциях, волонтерская деятельность, практика, стажировка, курсы.

Июль 2013 – Март 2014 Курсы польского языка «ЖАКО», уровень – В1.

Весна 2013 Стажировка в ГО «Европейський Рух для України»; стажер, ассоциированный член ГО. Дистанционное прохождение стажировки, написание аналитических справок и статей.

Март 2013 – сегодняшний день – «Альраид» (Исламский Центр); Курсы арабского языка и культуры;

2012 -2008 – КГА (Киевская Гуманитарная Академия); участие в конференциях, круглых столах, организованных Академией, Киевской Гор. Администрацией, Администрацией Голосеевского района, Посольствами и Консульствами.

Июль 2011 - Департамент международного Оборонного сотрудничества Министерства Обороны Украины - переводчик-практикант.

2010 – Благотворительная организация YMCA; волонтёр, переводчик.

Обязанности: экскурсии по городу Киеву представителям Германии, Швеции, Турции, Финляндии; посещение детских домов г. Белая Церковь, участие в различных акциях.

Октябрь 2009 - 55th ATA, Yata Anniversary; волонтёр, переводчик.

Обязанности: Встреча представителей ATA, Yata в аэропорту Борисполь, помощь в поселении в отель, помощь в организации конференций.

2008-2009 – КГА; курсы норвежского языка.