ealtanbayar

Елена Алтангэрэлийн ealtanbayar

 
34 годаРоссия/Улан-Удэ
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер. Рерайтер. Работаю удаленно.

Алтангэрэлийн Елена Баяровна

Копирайтер, рерайтер.

ПОРТФОЛИО – Google Диск https://drive.google.com/drive/folders/0B_hqZKKm92EKSzFoMHpOM0w4ZTA

Опыт работы:

  • 01.2016 - по настоящее время - Копирайтер, рерайтер;
  • 11.2013 - 06.2015 - Работа в фирменных магазинах Адидас, Кладовщик;
  • 11.2012 - 04.2013 - Работа в фирменных магазинах Адидас, Кассир;
  • 04.2010 - 09.2010 - Китай, г. Бэйдайхэ, Гостиница Россия, Администратор ресторана, переводчик.
Образование:

Бурятский Государственный Университет, Институт экономики и управления, специальность - управление персоналом, студентка 3 курса.

Дополнительное образование:

  • Институт иностранных языков провинции Хэбэй, курсы китайского языка, Китай, г. Цыньхаундао; 2007 г.;
  • Яньшанский университет, курсы китайского языка, Китай, г. Цыньхаундао; 2008г.;
  • Институт Конфуция при Бурятском Государственном Университете, курсы китайского языка, Россия, г. Улан-Удэ, 2015г.
Мои навыки:

  • Написание статей,
  • Работа с продающими страницами;
  • Поиск информации;
Работаю профессионально с такими программами:

  • DROPBOX,
  • Яндекс Диск,
  • FSCapture,
  • Gyazo.
  • Coogle Docs.
Хобби:

Иностранные языки

Личные качества:

Трудолюбивая, целеустремленная, легко обучаемая, ответственная, работаю на результат, надежная, стрессоустойчивая, не конфликтная.

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Написание статей