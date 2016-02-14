ealtanbayar

Елена Алтангэрэлийн ealtanbayarealtanbayar
34 годаРоссия/Улан-Удэ
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер. Рерайтер. Работаю удаленно.
Алтангэрэлийн Елена Баяровна
Копирайтер, рерайтер.
ПОРТФОЛИО – Google Диск https://drive.google.com/drive/folders/0B_hqZKKm92EKSzFoMHpOM0w4ZTA
Опыт работы:
- 01.2016 - по настоящее время - Копирайтер, рерайтер;
- 11.2013 - 06.2015 - Работа в фирменных магазинах Адидас, Кладовщик;
- 11.2012 - 04.2013 - Работа в фирменных магазинах Адидас, Кассир;
- 04.2010 - 09.2010 - Китай, г. Бэйдайхэ, Гостиница Россия, Администратор ресторана, переводчик.
Бурятский Государственный Университет, Институт экономики и управления, специальность - управление персоналом, студентка 3 курса.
Дополнительное образование:
- Институт иностранных языков провинции Хэбэй, курсы китайского языка, Китай, г. Цыньхаундао; 2007 г.;
- Яньшанский университет, курсы китайского языка, Китай, г. Цыньхаундао; 2008г.;
- Институт Конфуция при Бурятском Государственном Университете, курсы китайского языка, Россия, г. Улан-Удэ, 2015г.
- Написание статей,
- Работа с продающими страницами;
- Поиск информации;
- DROPBOX,
- Яндекс Диск,
- FSCapture,
- Gyazo.
- Coogle Docs.
Иностранные языки
Личные качества:
Трудолюбивая, целеустремленная, легко обучаемая, ответственная, работаю на результат, надежная, стрессоустойчивая, не конфликтная.
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