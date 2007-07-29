Профессиональные навыки:
• PHP5, MySQL
• HTML5, XHTML Strict;
• Javascript; jQquery, Mootools;
• Adobe Photoshop
• FreeBSD (настройка в стойку, администрирование)
Дополнительные навыки:
• Adobe Lightroom, Adobe Premiere
• Полупрофессиональная студийная съёмка неживых предметов :)
Последние работы в порядке обратной хронологической последовательности Вы можете найти в разделе Портфолио.
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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!