easle-green

Виктор Бойко easle-green

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Профессиональные навыки:

• PHP5, MySQL

• HTML5, XHTML Strict;

• Javascript; jQquery, Mootools;

• Adobe Photoshop

• FreeBSD (настройка в стойку, администрирование)

Дополнительные навыки:

• Adobe Lightroom, Adobe Premiere

• Полупрофессиональная студийная съёмка неживых предметов :)

Последние работы в порядке обратной хронологической последовательности Вы можете найти в разделе Портфолио.

JavascriptMySQLFreeBSD
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sellavto
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$19
10 баллов
16 лет назад
Создание меню для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!