Профессиональные навыки:

• PHP5, MySQL

• HTML5, XHTML Strict;

• Javascript; jQquery, Mootools;

• Adobe Photoshop

• FreeBSD (настройка в стойку, администрирование)

Дополнительные навыки:

• Adobe Lightroom, Adobe Premiere

• Полупрофессиональная студийная съёмка неживых предметов :)

Последние работы в порядке обратной хронологической последовательности Вы можете найти в разделе Портфолио.