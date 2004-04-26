Я фулл стек-разработчик с опытом 6 месяцев.

Качественная веб-разработка, работа с базой данных. заказы ровно в срок с адаптивной вёрсткой. Беру меньше, чем предложите!

Почему у меня нету отзывов?

-подрабатывал и обучался в фирме, но захотел стать свободным человеком и работать на себя. До этого много обучался и практиковался.

Почему именно я? :

-Пишу на: html(5), css(3), js + jquery, php + mysql, могу писать backend на node js. Опыт больше 6 месецев.

-Могу сверстать сайт, могу написать backend для вашего сайта.

-Не беру предоплату, и во