$4
Создать чат-бота в телеграмме которому отправляешь ссылку на видео из Вконтакте, а он в ответ кидал мп4 файл. Требования: [list] [*]кейсы по прошлым работам; [*]отзывы от клиентов. [/list]
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
6 месяцев назад
Создать чат-бота в телеграмме которому отправляешь ссылку на видео из Вконтакте, а он в ответ кидал мп4 файл. Требования: [list] [*]кейсы по прошлым работам; [*]отзывы от клиентов. [/list]
Условия вы можете посмотреть в ТЗ. Пишите, жду вашего ответа :)
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