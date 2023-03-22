ebragim31

Алексей Алексевв ebragim31

 
25 летУкраина/Львов
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей