ecliseice

Илья ecliseice

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик

Здравствуйте! Я - веб-разработчик из Санкт-Петербурга. Получил высшее образование в Политехническом университете. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов 3 года. 

Всегда прилагаю максимум усилий для достижения поставленной цели и открыт для изучения всего нового. 

Мои навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript, JQuery
  • Vue, React
  • MYSQL
  • PHP
  • Адаптивная верстка
Гарантирую:

  • Разумные цены
  • Конструктивное общение
  • Соблюдение сроков
  • Качественную обратную связь
PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryVue.jsReact.js