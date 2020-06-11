Веб-разработчик

Здравствуйте! Я - веб-разработчик из Санкт-Петербурга. Получил высшее образование в Политехническом университете. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов 3 года.

Всегда прилагаю максимум усилий для достижения поставленной цели и открыт для изучения всего нового.

Мои навыки:

HTML5

CSS3

JavaScript, JQuery

Vue, React

MYSQL

PHP

Адаптивная верстка