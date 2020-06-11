Веб-разработчик
Здравствуйте! Я - веб-разработчик из Санкт-Петербурга. Получил высшее образование в Политехническом университете. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов 3 года.
Всегда прилагаю максимум усилий для достижения поставленной цели и открыт для изучения всего нового.
Мои навыки:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript, JQuery
- Vue, React
- MYSQL
- PHP
- Адаптивная верстка
- Разумные цены
- Конструктивное общение
- Соблюдение сроков
- Качественную обратную связь
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