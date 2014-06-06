Нарисовать баннер 200х200 в стиле рисунка карандашом с использованием логотипа компании (без надписи органич. продукты, не рисованный) http://ecoclub.ua/image/data/logo-new.jpg Надпись на баннере «Лучшие продукты для ваших детей», тематика баннера эко и органические продукты питания. Желательно использовать анимацию ...
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Баннеры1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо качественно импортировать товары на доску объявлений Slando из имеющегося yml файла интернет магазина http://ecoclub.ua. Slando не имеет возможности импорта через фид, скорее всего нужен эмулятор браузера. Позиций порядка 1500, ассортимент можно посмотреть на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Технические требования: - gif - разрешение 200х200 - анимация в баннере не чаще, чем 1.5 секунды; - отсутствие резкой смены фона и "кислотных" цветов; - размер файла не более 50 кб; - запрещено использование фраз, достоверность которых не может ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
9 лет назад
Задача была поставлена чётко и ясно. Заказчику было необходимо было подготовить дополнительные материалы - было сделано в приемлемые сроки. Совершенно адекватен, оплата в срок, в общем всё "тип-топ" - рекомендую :)
Ответный отзыв
Дмитрий отлично справился с работой, очень пунктуален и педантичен. И что очень важно - практически всегда на связи!
$10
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик, приятен и легок в общении. Чётко ставит задачи, прислушивается к мнению фрилансера, руководствуется адекватными сроками выполнения. Не задерживает оплату. Побольше бы таких заказчиков. :)
Ответный отзыв
Отличное качество баннера! Скорость рисования от руки удивило)) Буду обращаться ещё.