ecoclub

Андрей ecoclub

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать баннер по теме эко продукты

    Нарисовать баннер 200х200 в стиле рисунка карандашом с использованием логотипа компании (без надписи органич. продукты, не рисованный) http://ecoclub.ua/image/data/logo-new.jpg Надпись на баннере «Лучшие продукты для ваших детей», тематика баннера эко и органические продукты питания. Желательно использовать анимацию ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Импорта товаров на Slando из YML-файл

    Необходимо качественно импортировать товары на доску объявлений Slando из имеющегося yml файла интернет магазина http://ecoclub.ua. Slando не имеет возможности импорта через фид, скорее всего нужен эмулятор браузера. Позиций порядка 1500, ассортимент можно посмотреть на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннер 200х200 рисованный от руки

    Технические требования: - gif - разрешение 200х200 - анимация в баннере не чаще, чем 1.5 секунды; - отсутствие резкой смены фона и "кислотных" цветов; - размер файла не более 50 кб; - запрещено использование фраз, достоверность которых не может ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Импорта товаров на Slando из YML-файл
Задача была поставлена чётко и ясно. Заказчику было необходимо было подготовить дополнительные материалы - было сделано в приемлемые сроки. Совершенно адекватен, оплата в срок, в общем всё "тип-топ" - рекомендую :)
Дмитрий отлично справился с работой, очень пунктуален и педантичен. И что очень важно - практически всегда на связи!
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Bestary
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Баннер 200х200 рисованный от руки
Отличный заказчик, приятен и легок в общении. Чётко ставит задачи, прислушивается к мнению фрилансера, руководствуется адекватными сроками выполнения. Не задерживает оплату. Побольше бы таких заказчиков. :)
Отличное качество баннера! Скорость рисования от руки удивило)) Буду обращаться ещё.
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