Услуги бизнес-планирования, экономического анализа, бюджетирования, и т.д.

с 05.1995 по 09.1996 главный бухгалтер малого предприятия (полиграфия, столярный цех)

с 09.1996 по 06.2003 экономическая работа в многопрофильном предприятии: разработка инвест.проектов, приватизация предприятий, работа с акциями, аудит, оценка недвижимости

с 06.2003 по 08.2006 начальник планово-экономического отдела (машиностроение - изготовление нестандартного оборудования)

с 08.2006 по 04.2009 руководитель (два направления: реклама и бизнес-планирование)

с 04.2009 по 09.2012 аналитик в управляющей компании (производство пластиковых труб, производство оболочки для колбас и сосисок, производство гибкой упаковки)

с 09.2012 по 12.2012 начальник планово-экономического отдела (производство строительных материалов)

образование:

с 09.1992 по 05.1996 Луганский строительный техникум, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, Луганск.

с 09.1996 по 03.2001 Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента, Учет и аудит, Луганск.

дополнительные данные:

пользователь: MS Excel, MS Word, MS Project, MS PPoint, Project Expert

В 2007 году стал финалистом IX Всеукраинского конкурса бизнес-планов предпринимательской деятельности (занял 4 место из 12, в экспертной комиссии были ведущие специалисты Украины в сфере бизнес-планирования, стратегического управления, представители Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, бизнесмены, банковские служащие.

Опыт составления множества бизнес-планов для получения кредитов (сельское хозяйство, деревообработка, торговля, общественное питание и прочее)