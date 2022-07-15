edenisova

Елена edenisova

 
44 годаРоссия/Ачинск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видеомонтаж, короткие продающие видео, сторис/публикации для сосетей Vk, TikTok, Instagram, Youtube

Делаю видео на заказ.

Проморолики, продающие видеопрезентации, любые видео для соцсетей - сторис, публикации, reels, igtv.

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