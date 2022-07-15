Видеомонтаж, короткие продающие видео, сторис/публикации для сосетей Vk, TikTok, Instagram, Youtube
Делаю видео на заказ.
Проморолики, продающие видеопрезентации, любые видео для соцсетей - сторис, публикации, reels, igtv.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- "Клоны". Пример монтажа20 просмотров
- Видео для аккаунта в соцсети31 просмотр
- Одна из работ для танцоров26 просмотров
- Сторис для кулинарного блога19 просмотров
- Сторис для кулинарного блога13 просмотров
- Проект для семейного альбома14 просмотров
- Сторис для личного аккаунта11 просмотров
- ПРОМОсторис для танцоров20 просмотров
- Сторисмейкинг12 просмотров
- Сторисмейкинг22 просмотра
- Видео для танцоров19 просмотров
- Промо для танцоров30 просмотров