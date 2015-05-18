editorvik

Панченко editorvik

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
КОПИРАЙТЕР, РЕРАЙТЕР, РЕДАКТОР, КОРРЕКТОР/ НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ.

- написание seo-оптимизированных текстов;

- написание продающих текстов;

- написание уникальных текстов (новости, описание товаров);

- написание качественных обзорных статей;

- написание, редактирование и коррекция текстов для публикации на сайте;

- русско-украинский и украинско-русский переод;

- написание, редактирование текстов контекстных объявлений;

- умение делать рерайт, seo-рерайт, продающий рерайт;

- подбор ключевых слов и ключевых фраз в Prodvigator, создание семантического ядра.

Наполнение сайтов. SЕО внутренняя оптимизация сайта: прописка title и

description, keywords, организация перелинковки.

Отзывы заказчиков

antonbers
Берс 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Проверка текста статей и доведение их до нормального СЕО-состояния
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
10 лет назад
SEO-текст.
Очень хорошо. Классные человеческие SEO-тексты за приемлемую цену. Всегда на связи. Виктория помогает и консультирует не только по копирайтингу, а и по юзабилити сайта. Прописка Title, Discription, h1, h2, alt картинок Спасибо за работу!
Четкие требования. Оплата в срок. Большой объем работы. Рекомендую
Ответный отзыв
S_Shvydkij
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
9 баллов
10 лет назад
Необходимо написать 5 статей
Исполнитель пунктуален и делает все в указанные сроки.
Четкая постановка задачи, работа по предоплате. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
нет рейтинга