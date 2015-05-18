КОПИРАЙТЕР, РЕРАЙТЕР, РЕДАКТОР, КОРРЕКТОР/ НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ.
- написание seo-оптимизированных текстов;
- написание продающих текстов;
- написание уникальных текстов (новости, описание товаров);
- написание качественных обзорных статей;
- написание, редактирование и коррекция текстов для публикации на сайте;
- русско-украинский и украинско-русский переод;
- написание, редактирование текстов контекстных объявлений;
- умение делать рерайт, seo-рерайт, продающий рерайт;
- подбор ключевых слов и ключевых фраз в Prodvigator, создание семантического ядра.
Наполнение сайтов. SЕО внутренняя оптимизация сайта: прописка title и
description, keywords, организация перелинковки.
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
10 лет назад
Очень хорошо. Классные человеческие SEO-тексты за приемлемую цену. Всегда на связи. Виктория помогает и консультирует не только по копирайтингу, а и по юзабилити сайта. Прописка Title, Discription, h1, h2, alt картинок Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Четкие требования. Оплата в срок. Большой объем работы. Рекомендую
$6
9 баллов
10 лет назад
Исполнитель пунктуален и делает все в указанные сроки.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, работа по предоплате. Очень рекомендую
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
нет рейтинга