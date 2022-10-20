Photoshop & Illustrator Expert - Дизайнер - 6 лет опыта

☆ Профессиональный дизайнер.

☆ Фрилансер с ТОП-рейтингом, более 1000 выполненных проектов, более 5000 отработанных часов, 100% успеха в работе.

☆ Я эксперт Adobe Photoshop и Illustrator.

Предоставляю такие услуги как: дизайн баннеров для мероприятия, баннерная реклама, логотипы, а так же разрабатываю современный дизайн флаеров, брошюр и листовок.

Я могу сделать:

▸Дизайн логотипа

▸Веб-баннеры

▸Наружная реклама

▸Превью

▸Дизайн флаера

▸Фирменный стиль (Брендинг)

▸Хенгер (табличка на ручку двери)

▸Дизайн автомобиля

▸Баннер сайта