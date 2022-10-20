Photoshop & Illustrator Expert - Дизайнер - 6 лет опыта
☆ Профессиональный дизайнер.
☆ Фрилансер с ТОП-рейтингом, более 1000 выполненных проектов, более 5000 отработанных часов, 100% успеха в работе.
☆ Я эксперт Adobe Photoshop и Illustrator.
Предоставляю такие услуги как: дизайн баннеров для мероприятия, баннерная реклама, логотипы, а так же разрабатываю современный дизайн флаеров, брошюр и листовок.
Я могу сделать:
▸Дизайн логотипа
▸Веб-баннеры
▸Наружная реклама
▸Превью
▸Дизайн флаера
▸Фирменный стиль (Брендинг)
▸Хенгер (табличка на ручку двери)
▸Дизайн автомобиля
▸Баннер сайта
Портфолио
- Предоставляю ВСЕ виды графического дизайна!19 просмотров